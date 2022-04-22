İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... MÜZİK YASAĞI AÇIKLAMASI; HÜSRAN!

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan yasaklarının büyük bölümü gevşetilmesine rağmen gece müzik yasağıyla ilgili kısıtlama devam ediyor.

Konuyla ilgili NTV canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları ifade etti:

Alkolün de tesiriyle bu temas meselesinin daha fazla oluşabileceği için tedbirler alındı.

Kimisi yasaklar koydu. Biz de bunlara benzer değil ama bunlarla aynı sonucu doğurabilecek, bu etkiden arındırabilecek tedbirler manzumesi ortaya koyduk.

Bu da tedbirdi. Şimdi pandeminin sonu gibi gözüküyor.

Pandeminin sonu gibi gözüküyor. Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz.

Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ses, desibel nasıl olacak?

Teknik ekiplerimiz çalışıyor bize bir öneri getirecekler. Bu öneriyi değerlendireceğiz.

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