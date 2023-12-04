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İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney'i Ziyaret Ettiğini Anlattı

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney'i ziyaret ettiği anıları paylaştı. Tatlıses, Güney'in kendisine 'hoşgeldin keki' dediğini ve boynuna elini attığını hiç unutmadığını söyledi. Ayrıca Tatlıses, Güney'in Paris'teki mezarını da ziyaret ettiğini belirtti.

Yılmaz Güney'e her zaman hayran olduğunu söyleyen Tatlıses ünlü sinemacının kendisine " hoşgeldin keki " dediğini ve boynuna elini attığı anı hiç unutmadığını söyledi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İbrahim Tatlıses yıllar önce Yılmaz Güney'i görmek için cezaevine gittiği ortaya çıktı.

Ziyaret ile ilgili olarak konuşan Tatlıses "Sene 1979 yer Topbaşı cezaevi Yılmaz baba bir davadan yatıyor. Ben de babayı ziyarete gitmek istedim. Apo kardaş (Abdurrahman Keskiner) "ben götürebilirim" dedi. Ben de çok sevindim, gittik babayı ziyarete. Baba; Apo Kardaş'a ; "Bu delikanlı kim? " dedi. Apo kardaş da "İbrahim Tatlıses yeni bir sanatçı, hemşehrin Urfalı" dedi. Elini boynuma attı, hiç unutmam o anı" Hoşgeldin keki" dedi. Rahmetli her aklıma geldiğinde o cümle gelir hep aklıma, "keki". Figüran olarak sinemaya girdi, Çirkin Kral olarak adını altın harflerle yazdırdı " diye konuştu.

İbrahim Tatlıses ünlü sinemacının Paris'teki mezarını da ziyaret etmişti.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

İbrahim Tatlıses Mustafa Barış Yılmaz Güney Paris Ünlüler Sinema Magazin Güncel Haberler

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