İbrahim Tatlıses Sevenleriyle Unutulmaz Bir Gece Geçirdi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kalabalık bir orkestra eşliğinde unutulmaz bir geceye imza attı. Hayranlarıyla birlikte en sevilen şarkılarını söyleyen Tatlıses, hareketli parçalarla halay çeken hayranlarını mest etti.

Sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı yine geleneği bozmadı. Kalabalık orkestrası ve hitleriyle mekanı hınca hınç doldurarak unutulmaz bir geceye imza attı.

Hayranlarının büyük bir coşkuyla karşıladığı gece de ünlü sanatçı "Yalnızım Dostlarım" parçasıyla müzik şölenini başlattı. "Caney Caney", "Haydi Söyle", "Mavi Mavi" gibi en sevilen şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Yerinde duramayan Tatlıses hayranları hareketli parçalar eşliğinde doyasıya halay çekerek dans etti. Sahneden alkışlarla ayrılan Tatlıses, aralıksız canlı performansıyla sevenlerini mest etti.