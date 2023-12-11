İbrahim Tatlıses, Şahane Hayat dizisini sert dille eleştirdi

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses "Şahane Hayat" dizisindeki komiser sahnesini sert dille eleştirdi.

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin ve Nesrin Cevadzade gibi oyuncuların başrolünü paylaştığı " Şahane Hayatım" dizisini eleştiri yağmuruna tuttu.

Tatlıses "Şahane hayatım dizisi mantarlamaya başladı .TC komiseri soruyu sorar ifade alır ifade aldığı kişinin evinde yatıya kalmaz şahsen ben utandım ifadesini alacağı kişinin mutfağına da girmez yani Türkiye Cumhuriyetinin Polisi, Komiseri bu kadar da ucuz değildir!.." dedi.