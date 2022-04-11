İbrahim Tatlıses... MİNİK KIZI 10 YAŞINA BASTI!

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Elif Ada Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu.

Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses 10.doğum gününü annesi Ayşegül Yıldız ve babası ile kutladı.

Pastasını anne-babası ile üfleyen Elif Ada "Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim sizi çookk seviyorum" dedi.

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