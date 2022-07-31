İbrahim Tatlıses... 'MİLYONLARCA LİRA BORCU VAR' İDDİASI! - Haberler

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İbrahim Tatlıses... 'MİLYONLARCA LİRA BORCU VAR' İDDİASI!

İbrahim Tatlıses... 'MİLYONLARCA LİRA BORCU VAR' İDDİASI!

Tüm mal varlıklarının hacizli olduğu ortaya çıkan Tatlıses'in devlete de milyonlarca vergi ve sigorta borcu bulunuyor. İşte belgeleriyle İbrahim Tatlıses'in Devlete olan 120 Milyonluk vergi borcu...

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Bir süredir büyük oğlu Ahmed Tatlıses ile arası bozulan ve davalık olan İbrahim Tatlıses'in milyonlarca liralık vergi ve icra borçlarının olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının üzerinde hacizler olduğu ortaya çıktı.

Açılan vasi atanması davasının ardından flaş bir gelişme ile yeniden gündeme geldi.

Ahmed Tatlıses'in başvurusunu değerlendiren mahkeme, İbrahim Tatlıses'in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar vermişti.

Dava dilekçesinde İbrahim Tatlıses'in mal varlığı yönetimini sağlıklı biçimde yapamadığı iddia edilmişti.

İddialar doğru çıktı

İbrahim Tatlıses'in milyonlarca liralık vergi ve icra borçlarının olduğu ortaya çıktı.

Yüklü miktarlarda vergi ve icra borçları olan şarkıcının ayrıca tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının üzerinde hacizler olduğu ortaya çıktı.

Milyonlarca liralık borçları ödemeyen Tatlıses'in tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının üzerinde hacizler olduğu e-haciz sisteminden de görülüyor.

İşte tüm mal varlıkları ile ilgili haciz belgeleri ilk kez yayınlanıyor.

İşte Tatlıses'in tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile ilgili haciz belgeleri.

İbrahim Tatlıses... 'MİLYONLARCA LİRA BORCU VAR' İDDİASI!

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