İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil'e teselli telefonu etti

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil'e ayrılık sonrası yakın dostundan teselli geldi.

Evlilik kararı aldıktan kısa bir süre sonra birbirilerini suçlayarak ayrılan Mehmet Ali Erbil'i yakın dostları yalnız bırakmıyor.

Geçtimiz gün popçu Serdar Ortaç ile canlı yayında ağlayan Erbil için bu kez de sanatçı İbrahim Tatlıses ayrılık acısı çeken yakın dostuna teselli telefonu etti.

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrılan ünlü oyuncuyu teselli eden Tatlıses daha önce yakın dostuna " Mehmet Ali Erbil benden önce evlenirse yakarım onu!" diyerek tepki vermişti.