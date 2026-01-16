Haberler

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın Haber Videosunu İzle
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak anılan ve dizi ile şarkılarıyla tanınan Küçük İbo, ciğercide sahneye çıktı. Küçük İbo'nun sahne ücretinin 5 bin lira olduğu belirtildi.

  • Küçük İbo, bir ciğercide sahneye çıktı.
  • Küçük İbo, 12 yaşında ilk albümünü çıkardı.
  • Küçük İbo'nun sahneye 5 bin liraya çıktığı iddia edildi.

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in "veliahtı" olarak anılan ve dizi ile şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Küçük İbo, ciğercide sahneye çıktı.

12 YAŞINDA İLK ALBÜMÜ ÇIKMIŞTI

12 yaşında çıkardığı ilk albümle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Küçük İbo, bir dönemin ekran yüzü haline gelmişti. Tatlıses'in televizyon programlarında söylediği türkülerle milyonları etkileyen genç yıldız, sahneye çıktığı an Hülya Avşar'ın kucağında oturduğu ikonik görüntüsüyle de magazin tarihine geçmişti. Ancak çocuk yaşta gelen şöhretin yükü ağır oldu. 2000'li yılların başıyla birlikte kariyerinde duraksama yaşandı ve Küçük İbo, uzun bir sessizliğe bürünerek adeta ortadan kayboldu.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

"KEŞKE DAHA BİLİNÇLİ OLSAYDIM" DEMİŞTİ

Geçmiş yıllarda verdiği samimi bir röportajda, erken yaşta elde ettiği şöhretin kendisine bedel ödettiğini dile getiren İbrahim Halil Küçük, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve tanınmam hataydı. O yaşta neyin içine girdiğimi bilmiyordum. Şimdi olsa daha temkinli olur, daha bilinçli hareket ederdim" sözleriyle çocuk yaşta popüler olmanın getirdiği baskıya dikkat çekmişti.

YENİ SAHNE ADRESİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süre magazin gündeminde yer almayan Küçük İbo'nun sahne aldığı mekânın bu kez bir ciğerci olması sosyal medyada konuşuldu. Küçük İbo'nun sahneye 5 bin liraya çıktığı iddia edildi.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızırzop:

ekmek parası mekanın ne önemi var

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabacan yalçın:

yeterli ne zaanatı var el emeği ve imalat mı yapmış ve ne üretmiş

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı
'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Atlas Çağlayan hayatını kaybetti

"Yan baktın" kavgası kanlı bitti! Hayatının baharındaki genç öldü