İbrahim Tatlıses'in eski eşi Sara, Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi

Dini ve İslami yazıları ile köşe yazan Sara " Cehennemde yakılırsınız inşallah" diyerek Altaylı'ya tepki gösterdi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara gazeteci Fatih Altaylı'ya ateş püskürdü.

Sara, Altaylı'nın katıldığı YouTube kanalında söylediği " Müslüman yakılabilir " açıklamasına sert sözler ile eleştirdi.

Sara " Cehennemde yakılırsınız inşallah. Ne güzel sözdür " Yarım doktor candan, yarım hoca imandan edermiş. ve ne güzel bir söz daha varmış her dala konan bülbül zıbilde tezek olur " dedi.