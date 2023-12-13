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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız inflüenzaya yakalandı

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, inflüenza virüsüne yakalandığını duyurdu. Yıldız, özel bir hastanede gözetim altına alındı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız RNA virüsüne yakalandı. Ünlü sanatçının en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses'in annesi olan Ayşegül Yıldız inflüenzaya yakalandığını duyurdu.

Özel bir hastanede gözetim altına alınan Yıldız " Aramıza hoşgeldin inflüenza" paylaşımı yaparak herkese uyarıda bulundu. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses kızının annesi olan Yıldız'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

İNFLÜENZANEDİR ?

Kendi içinde A, B ve C olmak üzere üç farklı türe ayrılan inflüenza; halk arasında grip olarak bilinen hastalığa sebep olan, damlacık ve temas yoluyla bulaşıp ateş, vücut ağrıları, titreme ve yorgunluk gibi semptomlar oluşturan bir RNA virüsüdür.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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