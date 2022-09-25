İbrahim Tatlıses Destek Verdi

Şarkıcı Özgür Alter, "Sanat hayatınızda sizi engellemeye çalışan biri oldu mu?" sorusuna, "Başıma böyle bir şey gelmedi. Ben zaten buna inanmıyorum. Düzgün ve disiplinli yürüdüğün zaman bir şekilde Allah önünü açıyor. Bizim de çok zorluklarımız oldu. Bir bavulla İstanbul'a geldim. Parasız da kaldım. İlk sahneye çıktığımda sadece bir klavye vardı. Şükürler olsun şimdi arkamda 20 kıymetli kişi var" yanıtını verdi.

Alter, İbrahim Tatlıses'i çok sevdiğini belirterek, kendisine destek verdiğini belirtti.

Şarkıcı, "Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay'dan çok şey öğrendik. Onlar bizim ustalarımız. 'Onların tahtını alacak' diye şeyler var. Böyle bir şey yok. 50 yılını vermiş bir ustanın yerini almak kolay mı? Herkes kendi yerini yapsın. Hazıra konmak yok. Benim bir tane rakibim var o da bugünkü Özgür Alter, inşallah onu da yarın geçeceğim" dedi.