İbrahim Tatlıses… "ATATÜRK OLMASAYDI ADIM "ABRAHAM SWEETVOİCE" OLURDU!"

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhuriyet'in 100 yılı nedeniyle mesaj yayınladı.

Tatlıses; yayınladığı mesajda, Atatürk vurgusu yaptı. Tatlıses " Şanlı tarihimizi yazan tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Yaşasın Cumhuriyet! Aynı coşku, heyecan ve gururla nice 100. Yıllara" dedi.

Abraham Sweetvoice

Ünlü sanatçı yıllar önce Atatürk için "Mustafa Kemal olmasaydı benim adım Abraham Sweetvoice olacaktı!" diye açıklama yapmıştı.