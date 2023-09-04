İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses'e Rakip Oluyor

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in babasına rakip olmasından sonra ünlü sanatçıdan hamle geldi.

Babasının Tatlıses çiğ köfte bayiliklerine karşı By Ahmet Tatlıses çiğ köfte fabrikasını kurmasına İbrahim Tatlıses'ten cevap geldi.

İlk olarak Bodrum Tatlıses çiğ köftenin Ahmet Tatlıses ismiyle hareket etmesinin ardından İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yaptı. İbrahim Tatlıses " Bugünden itibaren Bodrum Bitez adliye caddesindeki Tatlıses çiğ köfte ile bayiliğimiz son bulmuştur. Bodrum'da bayimiz olmak isteyenler Tatlıses gıdaya başvurabilirsiniz "dedi.

İBRAHİM TATLISES'E MEMLEKETİNDEN DE KÖTÜ HABER

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in memleketi Şanlıurfa'dan da iki şubenin bayiliklerini iptal edip By Ahmet Tatlıses çiğ köfte olarak çalışmaya başladıkları öğrenildi.