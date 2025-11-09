Haberler

İbrahim Tatlıses, 50 Yıl Aradan Sonra Kayseri'de Sahne Aldı

İbrahim Tatlıses, 50 Yıl Aradan Sonra Kayseri'de Sahne Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efsane sanatçı İbrahim Tatlıses, 1975'ten sonra 50 yıl aradan sonra Kayseri'de sahne alarak sevenleriyle buluştu. Tatlıses, sahnede eski anılarını paylaşarak, Kayseri'nin lezzetlerine övgüler yağdırdı.

İmparator lakaplı efsane sanatçı İbrahim Tatlıses, 50 yıl sonra Kayseri'de sahne aldı.

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, 1975 yılında Kayseri'de fuarda sahne aldı. O yıldan bu zamana geçen 50 yılın ardından efsanevi sanatçı yeniden Kayseri'de sevenleriyle buluştu. Kentte bulunan bir restoranda hayranlarıyla buluşan Tatlıses, birbirinden güzel şarkılarıyla dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. 50 yıl aranın ardından Kayseri'de sahne almanın mutluluğunu yaşadığını aktaran İbrahim Tatlıses, "50 yıl önce Kayseri'de gazinoda çıkmıştım. 50 yıl sonra da buradayım. Yine Kayseri'deyiz. Ben salonu bu yaşta dolduruyorsam demek ki halen iş bitmemiş. Dün pastırma ve mantı yedik. Hakikaten çok güzel. Böyle bir şey yok. Ben ayak bastığım yere bereket getiririm. Bu sahne benim için çok önemli bir olay. 1945 neresi 2025 yılı neresi. Tam 50 seneyi geçmiş. O zaman Ramazan ayıydı. Biz de bayramda gelmiştik. Kayserililer kurnaz olur derler ama ben karşılaşmadım. Kayseri ticarette iyi her şey de iyi. Pastırma ve sucuk buradan sorulur. Çiğ köfte de Urfa'dan sorulur" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.