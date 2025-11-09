İbrahim Tatlıses, 50 Yıl Aradan Sonra Kayseri'de Sahne Aldı

İmparator lakaplı efsane sanatçı İbrahim Tatlıses, 50 yıl sonra Kayseri'de sahne aldı.

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, 1975 yılında Kayseri'de fuarda sahne aldı. O yıldan bu zamana geçen 50 yılın ardından efsanevi sanatçı yeniden Kayseri'de sevenleriyle buluştu. Kentte bulunan bir restoranda hayranlarıyla buluşan Tatlıses, birbirinden güzel şarkılarıyla dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. 50 yıl aranın ardından Kayseri'de sahne almanın mutluluğunu yaşadığını aktaran İbrahim Tatlıses, "50 yıl önce Kayseri'de gazinoda çıkmıştım. 50 yıl sonra da buradayım. Yine Kayseri'deyiz. Ben salonu bu yaşta dolduruyorsam demek ki halen iş bitmemiş. Dün pastırma ve mantı yedik. Hakikaten çok güzel. Böyle bir şey yok. Ben ayak bastığım yere bereket getiririm. Bu sahne benim için çok önemli bir olay. 1945 neresi 2025 yılı neresi. Tam 50 seneyi geçmiş. O zaman Ramazan ayıydı. Biz de bayramda gelmiştik. Kayserililer kurnaz olur derler ama ben karşılaşmadım. Kayseri ticarette iyi her şey de iyi. Pastırma ve sucuk buradan sorulur. Çiğ köfte de Urfa'dan sorulur" diye konuştu. - KAYSERİ