İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ... 'İBO BANA HEP ÇİÇEK ALIR!'

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza çifti, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Basın mensuplarına poz veren çift, ardından soruları yanıtladı. Ellerindeki paketlerde çiçek olan Edvina Sponza, "İbrahim bana çiçek aldı.

Öyle özel bir gün falan diye almadı, bana her zaman çiçek alır kendisi" dedi.

Bayram planlarından bahseden İbrahim Kutluay ise "Bayramda Urla'ya gideceğiz, Edvina'nın ailesi orada zaten, onları da ziyaret edeceğiz. Oradan da Çeşme'ye geçeriz belki" dedi.

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