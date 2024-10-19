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Hülya Avşar Zeytin Hasadı Yaptı

Hülya Avşar Zeytin Hasadı Yaptı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytin ağacına tırmanarak hasat yapan Hülya Avşar, sahte gıdalara olan tepkisini dile getirdi ve kendi işini yapmanın önemine vurgu yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Hülya Avşar evinin bahçesindeki zeytin ağacında hasat yaptı. Ağaca tırmanarak zeytin toplayan Hülya Avşar, "Sahte zeytinyağlardan, sahte yiyeceklerden bıktık değil mi O zaman kendi işini kendin yapacaksın" dedi.

Ayvalık'taki evinde bulunan zeytin ağacında Hülya Avşar hasat yaptı. Zeytin ağacına tırmanan Hülya Avşar elinde tırmık ile zeytin topladı. Hülya Avşar "Sahte zeytinyağlardan, sahte yiyeceklerden bıktık değil mi? O zaman kendi işini kendin yapacaksın. ya da bu sopayı yiyeceksin. Berekete bakın berekete. Maşallah" dedi. Hülya Avşar bu anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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