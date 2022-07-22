Sibel Can - Emir Sarıgül... BODRUM TATİLİ!

Demet Özdemir... AŞKINA MİLYONLUK HEDİYE! Hülya Avşar... YENİ FOTOLARI YİNE ÇOK KONUŞULACAK! Kıyafetleriyle sahnelerin, paylaşımlarıyla da sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Hülya Avşar, son olarak büstiyerli karelerini paylaştı. Hülya Avşar'ın pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, son olarak Instagram hesabından cesur pozlarını paylaştı. 58 yaşındaki Avşar, iddialı kareleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Dantelli siyah büstiyeriyle objektiflere poz veren Hülya Avşar, sosyal medyayı yıktı geçti. Avşar'ın pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Magazinkolik / Magazin Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Hülya Avşar... YENİ FOTOLARI YİNE ÇOK KONUŞULACAK! - Haberler

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.