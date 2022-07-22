Hülya Avşar... YENİ FOTOLARI YİNE ÇOK KONUŞULACAK! - Haberler

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Hülya Avşar... YENİ FOTOLARI YİNE ÇOK KONUŞULACAK!

Magazinkolik - Magazin
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Hülya Avşar... YENİ FOTOLARI YİNE ÇOK KONUŞULACAK!

Kıyafetleriyle sahnelerin, paylaşımlarıyla da sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Hülya Avşar, son olarak büstiyerli karelerini paylaştı. Hülya Avşar'ın pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, son olarak Instagram hesabından cesur pozlarını paylaştı.

58 yaşındaki Avşar, iddialı kareleriyle sosyal medyaya damga vurdu.

Hülya Avşar... YENİ FOTOLARI YİNE ÇOK KONUŞULACAK!

Dantelli siyah büstiyeriyle objektiflere poz veren Hülya Avşar, sosyal medyayı yıktı geçti.

Avşar'ın pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Hülya Avşar... YENİ FOTOLARI YİNE ÇOK KONUŞULACAK!

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