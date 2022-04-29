Hülya Avşar... 'SEN AŞK MISIN' YAYINDA! - Haberler

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Hülya Avşar... 'SEN AŞK MISIN' YAYINDA!

Magazinkolik - Magazin
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Hülya Avşar... 'SEN AŞK MISIN' YAYINDA!

Başarılı şarkıcı Hülya Avşar, 3 yıl aranın ardından 'Sen Aşk Mısın?' şarkısıyla müzik piysasına döndü. Avşar'ın şarkısı bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Son olarak 2019 yılında 'Saymadım Kaç Yıl Oldu?" isimli şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran Hülya Avşar, 3 yıllık aranın ardından geri döndü.

Avşar, yeni şarkısını bugün dinleyicilerin beğenisine sundu.

ŞARKISININ YAPIMCILIĞINI ÜSTLENDİ

Hülya Avşar'ın kendi yapım şirketi olan '10 yapım Hülya Avşar' isimli şirket etiketi ile çıkan Sen Aşk Mısın şarkısının sözleri Sezgi Erciyas, Sezgin Gezgin, Funda Eroğlu'na ait Şarkının müziği Sezgi Erciyas, Sezgin Gezgin'de yapımı ise Avşar'da. 3 yıl aranın ardından kamera karşısına geçen Avşar'ın klibinin yönetmenliğini ise Kemal Başbuğ üstlendi.

"ŞARKI GELİYOR ŞAMPİYON BELLİ"

Önceki akşam Bebek'te Habertürk objektiflere takılan Hülya Avşar, yeni çıkacak olan albümü hakkında "Şarkı geliyor, şampiyon belli" diyerek iddiasını ortaya koymuştu.

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