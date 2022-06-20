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Evlilik kararı alan Müge Anlı, geçtiğimiz hafta kına gece organize ettiği iddia edildi Hülya Avşar'ın Klip Arkadaşı Kozmik Dede Geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Kozmik Dede ile yaptığı dansla beğenileri toplayan Hülya Avşar, gelen beğeniler üzerine çekeceği yeni klibinde Kozmik Dede'yi oynatacağı öğrenildi. Hülya Avşar ve sosyal medya fenomeni Kozmik Dede'nin sokakta karşılaşarak yaptıkları dans sosyal medyada gündem olmuştu. İnternete düşen görüntülerde ikili dakikalarca birlikte dans etmiş, özellikle Hülya Avşar'ın yaşadığı keyif dolu anlar gözlerden kaçmamıştı. Hülya Avşar'ın " Duydun mu" şarkısına çekeceği yeni klibinde Kozmik Dede'yi oynatacağı öğrenildi. Yeni klibi için Kozmik Dede'ye teklif yapan Avşar kızı, yaklaşık 10 gün içerisinde kamera karşısına geçecek. Kozmik Dede, sosyal medya hesaplarında paylaştığı dans ve mistik videolarıyla biliniyor. Snob Magazin / Magazin Magazin Haberler

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