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Hülya Avşar'dan Yeni Şarkı

Snob Magazin - Magazin
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Hülya Avşar'dan Yeni Şarkı

Hülya Avşar, kendi yapım şirketinden yeni bir şarkı çıkarıyor. Avşar'ın 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısı dinleyicileriyle 29 Nisan'da buluşacak.

Hülya Avşar'ın yeni şarkısı 29 Nisan'da çıkıyor. Sözleri Sezgi Erciyas - Sezgin Gezgin - Funda Eroğlu, Müziği Sezgi Erciyas - Sezgin Gezgin'e ait 'Sen Aşk Mısın?' şarkısının yapımcılığını ise Hülya Avşar yapacak.

Hülya Avşar'ın '10 Yapım Hülya Avşar' isimli yapım şirketi daha önce de otobiyografik filmi 'Selfi'nin yapımcılığını yapmıştı.

Yeni şarkının klibi geçtiğimiz günlerde Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekildi. Klip 29 Nisan'da dijital platformlar ve müzik kanallarında aynı anda yayınlanacak.

Snob Magazin / Magazin

Hülya Avşar, Nisan, Magazin, Haberler

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