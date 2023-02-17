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Hollanda Yardım İçin Tek Yürek

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Hollanda Yardım İçin Tek Yürek

Emil Rose ve Dilara depremzedeler için Hollanda'da düzenlenen Ulusal Eylem Günü'ne katıldı.

Türkiye ve Suriye'yi yasa boğan 6 Şubat Depremi için tüm dünya seferber oldu.
Peşi sıra taziye mesajları ve yardım kampanyaları düzenleyen kurum ve kişilerin yanı sıra sanatçılar da destek için bir araya geliyor. Onlardan ikisi Emil Rose ve Dilara depremzedeler için Hollanda'da düzenlenen Ulusal Eylem Günü'ne katıldılar.
Birlikte sahne alan ikili "Başkasını Sevmem" isimli şarkılarının akustik versiyonunu seslendirerek tüm salonu hüzünlendirdi. Yas sürecine uygun olarak herkes sessizdi ve duygu dolu anlar yaşandı.
Hollanda'nın tüm büyük medya kuruluşları ve ünlü insanlarının katılımıyla gerçekleşen buluşmaya ilgi yoğundu. Fun-X etiketiyle orada olan Emil Rose yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Türkiye ve Suriye'de yaşanan felaketin tüm mağdurlarının acılarını paylaşıyoruz. Hollanda'dan bu şekilde yardım edebildiğimiz için mutluyuz."

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Kaynak: Snob Magazin / Magazin

6 Şubat Depremi Hollanda Türkiye Suriye Magazin Haberler

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