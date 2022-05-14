Hemcinsiyle İlişki Yaşadığını İtiraf Etti - Haberler

Eski eşi Wesley Sneijder'ın Galatasaray'da oynadığı süre zarfında taraftarların yengesi olarak tanınan Yolanthe Cabau, Hollanda basınına çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

36 yaşındaki Yolanthe Cabau, cinsellik itirafıyla ağızları açık bıraktı.

Cabau, "İlk ciddi ilişkimi yaşadığımda 13 yaşındaydım. Bu ilişkim beş yıl sürdü" dedi.

"YILLAR ÖNCE BİR KIZLA İLİŞKİM OLDU"

Çılgın bir cinsel hayatı olmadığını söyleyen Yolanthe Cabau, "Yıllar önce bir kızla ilişkim olmuştu. Bundan utanmıyorum. Ona karşı derin duygularım yoktu. Alkollü olduğumuzda bazı şeyler yaşıyorduk" diye konuştu.

İşte Yolanthe Cabau'nun dikkat çeken pozları...

YOLANTHE CABAU KİMDİR?

Yolanthe Cabau van Kasbergen (d. 19 Mart 1985, İbiza) İspanyol-Hollandalı oyuncu ve televizyon sunucusu.

Yolanthe Sneijder-Cabau'nun 7 kardeşi vardır. Bunun yanı sıra babasının ikinci evliliğinden 5 üvey kardeşi daha olmuştur. Babası 2007'de 53 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Yolanthe Cabau, 2009 yılında Wesley Sneijder ile tanıştı. Wesley Sneijder FIFA Dünya Kupası finalinde oynadı ve altı gün sonra, İtalya'da, Toskana'da, 17 Temmuz 2010 tarihinde evlendiler.

Yolanthe Sneijder-Cabau, Stop Kindermisbruik, gelişmekte olan ülkelerde çocuklara cinsel istismara bir son vermeyi amaçlayan Stop Kindermisbruik isimli vakfın kurucu ortağı ve elçisidir. Stop Kindermisbruik, çocuk fahişeleri serbest bırakmak, çocukların çocuk fahişeleri haline gelmesini engellemek ve serbest kalan çocukların yaşadıkları travma ile başa çıkmalarına yardımcı olmak gibi eylemlerde bulunur.

Cabau, 5 Mart 2019'da kocası Wesley Sneijder ile ayrılma kararını açıkladı.

Snob Magazin / Magazin