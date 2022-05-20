Hem İş Hem Alışveriş - Haberler

Başarılı oyuncu Yazar "Oyunculuk sanırım beni de İstanbullu yapıyorlar. Bir dizi anlaşması için günü birlik İstanbul'a geldim. Haziran'dan itibaren İstanbul'da yaşayacağım. Bu durum, İstanbul'dan uzak yaşayan birisi için açıkçası biraz ürkütücü" dedi.

Yeni projesiyle ilgili olarak "Şu an açıklayamam. Yapım şirketimiz gerekli açıklamayı yapar. Ama ekranları özledim. Umarım seyircimizde beni özlemiştir" dedi.

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