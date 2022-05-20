Hem İş Hem Alışveriş - Haberler

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Hem İş Hem Alışveriş

Snob Magazin - Magazin
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Hem İş Hem Alışveriş

Yer aldığı dizide canlandırdığı 'Fatma' karakteri ile adını duyuran Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Nur Yazar, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Başarılı oyuncu Yazar "Oyunculuk sanırım beni de İstanbullu yapıyorlar. Bir dizi anlaşması için günü birlik İstanbul'a geldim. Haziran'dan itibaren İstanbul'da yaşayacağım. Bu durum, İstanbul'dan uzak yaşayan birisi için açıkçası biraz ürkütücü" dedi.

Yeni projesiyle ilgili olarak "Şu an açıklayamam. Yapım şirketimiz gerekli açıklamayı yapar. Ama ekranları özledim. Umarım seyircimizde beni özlemiştir" dedi.

Snob Magazin / Magazin

İstanbul, Magazin, Haberler

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