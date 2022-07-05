Hediye Yatta Ailecek Tatil

Zeyno' Rolüyle Gündem Oldu Hediye Yatta Ailecek Tatil Güzellik uzmanı, şarkıcı Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ve çocuklarıyla Bodrum tatilinde görüntülendi. Geçtiğimiz ay kutladığı 36. Yaş gününde eşinin hediye ettiği 'Carmen1' isimli tekneyle Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenen Neslim Güngen, gün boyu eşi ve çocuklarıyla denizin ve güneşin keyfini çıkardı. 3 çocuk annesi güzellik uzmanı fit vücuduyla dikkat çekti. Neslim Güngen son olarak Sinan Akçıl ile 'Mecburum Sana' isimli şarkısında düet yapmıştı. Snob Magazin / Magazin Bodrum Magazin Haberler

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