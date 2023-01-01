Hazal Kaya... VİRÜSLERLE BAŞI DERTTE!

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Hazal Kaya, influenza oldu. Daha önce de iki kere koronavirüse yakalanan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk. Bütün virüsleri olduğuma göre lohusalığı rahat geçiririm" dedi.

"BÜTÜN VİRÜSLERİ OLDUĞUMA GÖRE LOĞUSALIĞIM RAHAT GEÇER"

Instagram hesabından fotoğrafını yayınlayan Hazal Kaya, "Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk biz.

Buna ben de güldüm ama azcık. Bütün virüsler olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır.

Ben de lohusalığı rahat geçiririm diyorum. Yani öyle umuyorum. Öyle olması adaletli olur" ifadelerini kullandı.