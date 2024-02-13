Hazal Kaya'nın sır gibi sakladığı kızının yüzü göründü

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile görkemli bir düğünle evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi, geçtiğimiz yıl da kızı Leyla Süreyya'yı kucağına aldı. Atay ve Kaya çifti, gözlerden uzak büyüttüğü kızları için 1. yaş partisi düzenleyerek kamera karşısına geçti.

Çift, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu bir organizasyon hazırladı.

Doğum gününde ailece kamera karşısına geçerek peş peşe pozlar veren çift, gözlerden uzak büyüttükleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez göstermiş oldu. Minik Leyla'yı gören birçok sosyal medya kullanıcısı anneye benzetti.