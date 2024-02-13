Üye Girişi
Haberler

Hazal Kaya'nın sır gibi sakladığı kızının yüzü göründü

Güncelleme:

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için düzenledikleri partiyle birlikte kızlarının yüzünü de ilk kez gösterdi.

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile görkemli bir düğünle evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi, geçtiğimiz yıl da kızı Leyla Süreyya'yı kucağına aldı. Atay ve Kaya çifti, gözlerden uzak büyüttüğü kızları için 1. yaş partisi düzenleyerek kamera karşısına geçti.

Çift, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu bir organizasyon hazırladı.

Doğum gününde ailece kamera karşısına geçerek peş peşe pozlar veren çift, gözlerden uzak büyüttükleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez göstermiş oldu. Minik Leyla'yı gören birçok sosyal medya kullanıcısı anneye benzetti.

Hazal Kaya'nın sır gibi sakladığı kızının yüzü göründü

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Hazal Kaya Ali Atay Ünlüler Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CHP Bursa adayı kim oldu? Bursa CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Batman adayı kim oldu? Batman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Balıkesir adayı kim oldu? Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Aydın adayı kim oldu? Aydın CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Ordu adayı kim oldu? Ordu CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Kayseri adayı kim oldu? Kayseri CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Adıyaman adayı kim oldu? Adıyaman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 13 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi! Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi! Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? Mesut Kösedağı hayatı ve biyografisi! Alaattin Köseler kimdir? Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli? Alaattin Köseler hayatı ve biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title