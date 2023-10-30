Hazal Kaya, İpek Er'e destek için açılan davadan beraat etti

Oyuncu Hazal Kaya, İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan uzman çavuş Musa Orhan'a destek için yaptığı paylaşım nedeniyle açılan davadan beraat etti. Kaya'nın avukatı, bu kararın emsal olacağını ve genç bir kadının üzerinden gelir modeli inşa edilemeyeceğinin anlaşılacağını belirtti.

Oyunca Hazal Kaya, Batman'da yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında açılan davadan beraat etti. Kaya'nın avukatı Hande Kuday, "Bu kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inanıyoruz. Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er'in en azından hatırası rahat bırakılacaktır" dedi.

Batman'da yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası almıştı. Orhan hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapılmış ve Orhan bu paylaşımlarla ilgili hakaret davası açmıştı. Oyunca Hazal Kaya hakkında da yaptığı paylaşım nedeniyle dava açılmıştı. Hazal Kaya'nın yargılandığı davada Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaya hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi. Hazal Kaya'nın avukatı Hande Kuday, kararın emsal olabileceğini belirterek, 'genç bir kadın üzerinden bir gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceğinin anlaşılacağını' söyledi.

Kuday'ın, bugün X (Twitter) hesabından mahkemenin kararına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a yönelik tweet'i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola'ya destek olmak için Mola'nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal süreç kendisi aleyhine de başlatıldı. Kamuoyunda bu konuyla ilgili yoğun bir tepki oluşması sonucu ünlü ünsüz yüzlerce kişi aynı suç isnadıyla aynı isim tarafından şikayet edildi. Bu kişilere uzlaşma teklifinde bulunuldu. Kabul edenlerden belirli meblağlar alındı ve bu kişilere yönelik şikayetler geri çekildi, kabul etmeyenlerin yargılamaları ise devam etti.

"BU KARARIN KESİNLEŞECEĞİNE VE EMSAL OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi. Bu kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inanıyoruz. Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er'in en azından hatırası rahat bırakılacaktır.