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Hayranlarına Müjdeyi Verdi!

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Hayranlarına Müjdeyi Verdi!

'Sadakatsiz' dizisiyle hayran kitlesini genişleten Melis Sezen, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Sezen, sevenlerine müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Basın mensuplarına poz veren Melis Sezen, "Arkadaşlarım ile yemeğe geldim." dedi.

"YENİ BİR DİZİYE BAŞLAYACAĞIM"

Yeni projeleri hakkında ser verip sır vermeyen oyuncu "Dijital bir platformda yeni bir diziye başlayacağım. Proje şimdilik gizli olduğu için pek bir şey söylemeyeyim" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

"ALAÇATI'DA GÜZEL BİR TATİL YAPTIM"

Yaptığı tatil hakkında konuşan Melis Sezen, "Alaçatı'da çok güzel bir tatil yaptım. Dinlendim, iyi geldi bana bu tatil." ifadelerini kullandı.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.

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