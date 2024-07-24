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Hayko Cepkin'in ablası Janet Kalustyan hayatını kaybetti

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Başarılı şarkıcı Hayko Cepkin ablası Janet Kalustyan hayatını kaybetti. Ablasının ölüm haberini duyuran Cepkin "Canım ablamı kaybettik, koşulsuz iyilikti benim için" ifadelerini kullandı. Şarkıcının ablası için yarın Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'nde tören düzenlenecek.

Sayısız şarkıya imza atan ve güçlü sesiyle adından söz ettiren sevilen sanatçı Hayko Cepkin'in ablası Janet Kalustyan yaşamını yitirdi.

X hesabından yaptığı paylaşımda ablasının ölüm haberini duyuran Hayko Cepkin, "Canım ablamı Janet'i kaybettik. Koşulsuz iyilikti benim için. Huzur içinde uyusun" ifadelerini kullandı. Janet Kalustyan için yarın 15.00'de Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'nde tören düzenlenecek. Kalustyan daha sonra Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Genç kadının neden öldüğü ise açıklanmadı.

Hayko Cepkin'in ablası Janet Kalustyan hayatını kaybetti

Hayko Cepkin'in ablası Janet Kalustyan hayatını kaybetti

Hayko Cepkin'in ablası Janet Kalustyan hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Hayko Cepkin Feriköy 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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