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Hayırlı Evlat Eda! Elini Bırakmadı

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Hayırlı Evlat Eda! Elini Bırakmadı

Marmaris tatilindeki mayolu görüntülerinden sonra kilo vermek için spora başlayan Eda Ece önceki gün doktor kontrolüne getirdiği babasıyla Nişantaşı'ndaydı.

Ünlü oyuncu Eda Ece, Nişantaşı'nda babasıyla objektiflere yansıdı.

Koluna girip yürümesine yardımcı olduğu babasıyla bir klinik çıkışı görüntülenen oyuncu Eda Ece "Arkadaşlar babam böyle şeyleri pek sevmez. Zaten doktor çıktık şimdi konuşamayalım, zamanı değil" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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