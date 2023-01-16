Hayatının en acı kaybını anlatan Sinem Fıstıkoğlu, gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan ve sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı haber spikeri Sinem Fıstıkoğlu oldu. Babasıyla ilgili özel açıklamalarda bulunan Fıstıkoğlu, boşanma sürecinde geçirdiği rahatsızlığı ve ölümden döndüğünü rahatsızlığını anlattı.

Sinem Fıstıkoğlu, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Fikir Meydanı programı nasıl ortaya çıktı?", Baban neden evlenmeni istemedi?", "Kaç yaşında evlendin?", "Neden çocuk sahibi olmadın?", "Takıntılı bir insan mısın?", "Babamın vefatından sonra nasıl biri oldun?", "Babanla konuşacağın 30 saniyen olsa ne söylemek istersin?", "Boşanma sürecinde yaşadığın rahatsızlık ne?" sorularını da tüm içtenliğiyle yanıtladı.