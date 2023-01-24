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Hayatımın Şansı... HERKESİ DERİNDEN SARSAN ACI OLAY!

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Hayatımın Şansı... HERKESİ DERİNDEN SARSAN ACI OLAY!

Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, “Hayatımın Şansı” isimli yeni dizi, 24 Ocak Çarşamba günü 7. bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak.

Havalimanında kaçmak üzere olan kızlarımız, hiç ummadıkları bir yerden darbe yerler...

Artık her şey sil baştan başlayacak, kartlar yeniden karılacaktır...

Rüzgar ile Yonca yeni kararların arifesinde birbirlerine giderek yakınlaşıyorlardır.

Canan ise, Erman ile birlikte Sare'yi almak için girdiği yolda; sadece onu değil tüm karakterlerimizi derinden sarsacak acı bir olaya neden olur...

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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