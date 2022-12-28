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Hayalim Harbiye Açık Hava

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Hayalim Harbiye Açık Hava

Güzel şarkıcı Berivan Demirkesen, "Bilemedim" adlı single şarkısını geçtiğimiz günlerde yayınladı. Demirkesen, hayalinin Harbiye Açıkhava'da sahne almak olduğunu söyledi.

Daha önce TRT Müzik'te yaptığı programlar ile adından söz ettiren Berivan Demirkesen "Yeni şarkım çok beğenildi. Harika yorumlar alıyorum. Yaptığım şarkılar ile iyi yerlere gelmeyi çok istiyorum" dedi.

Hedefleri hakkında da konuşan Berivan Demirkesen "Çocukluğumdan beri akademik olarak ilerliyorum. Hedefim iyi bir sanatçı olmak. Harbiye açık havada sahne almak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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