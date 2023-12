Konuşanlar programıyla Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, 20 milyon TL'lik aracıyla görüntülenerek gündeme oturdu. Programa konuk olan Kaya, lüks arabayla haber olmanın rahatsızlık verici olduğunu belirtti.

Hasan Can Kaya, 20 Milyon TL'lik Aracıyla Gündemde

Konuşanlar programıyla Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya programın her bölümüyle adından söz ettiriyor. Son olarak 20 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Hasan Can Kaya gündem oldu.

A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize' programına konuk olan Hasan Can Kaya bu konuda rahatsızlığını dile getirdi.

"Ünlü olayım diye bir çabam olmadı hiç. İş konuşur her zaman" diyen Hasan Can Kaya konuşmasının devamında ise "Yalnız bir adama dönüştüm ama yalnızlık çekmiyorum.

Bekar bir adamım biriyle yakalansam da arkasında dururum ama göze sokmak istemem. Lüks bir arabayla haber oldum rahatsız oldum. Mahremiyeti seven biriyim" dedi.