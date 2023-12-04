Üye Girişi
Haberler

Hasan Can Kaya, 20 Milyon TL'lik Aracıyla Gündemde

Son Güncelleme:
Abone Ol

Konuşanlar programıyla Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, 20 milyon TL'lik aracıyla görüntülenerek gündeme oturdu. Programa konuk olan Kaya, lüks arabayla haber olmanın rahatsızlık verici olduğunu belirtti.

Konuşanlar programıyla Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya programın her bölümüyle adından söz ettiriyor. Son olarak 20 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Hasan Can Kaya gündem oldu.

A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize' programına konuk olan Hasan Can Kaya bu konuda rahatsızlığını dile getirdi.

Servet değerinde teklif geliyordu... Hasan Can Kaya 20 milyon TL'lik aracıyla gecelerde...

"Ünlü olayım diye bir çabam olmadı hiç. İş konuşur her zaman" diyen Hasan Can Kaya konuşmasının devamında ise "Yalnız bir adama dönüştüm ama yalnızlık çekmiyorum.

Bekar bir adamım biriyle yakalansam da arkasında dururum ama göze sokmak istemem. Lüks bir arabayla haber oldum rahatsız oldum. Mahremiyeti seven biriyim" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Sinan Özedincik Hasan Can Kaya Exxen Ünlüler Televizyon Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? Beşiktaş'ın YENİ BAŞKANI Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Başkanlık seçimi kim kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ İNTERNET DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi İnternet Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ DİZİ ÇİFTİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülü kim aldı, kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title