Harvey Weinstein ikinci cinsel saldırı davasında da suçlu bulundu
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2020'de çok sayıda kadının aleyhinde ifade vermesinin ardından tecavüz ve cinsel saldırıdan 23 yıl hüküm giyen Harvey Weinstein, pazartesi günü alınan son mahkümiyet kararından sonra onlarca yıl hapis cezasıyla daha karşı karşıya kaldı.
2020'de çok sayıda kadının aleyhinde ifade vermesinin ardından tecavüz ve cinsel saldırıdan 23 yıl hüküm giyen Harvey Weinstein, pazartesi günü alınan son mahkümiyet kararından sonra onlarca yıl hapis cezasıyla daha karşı karşıya kaldı.
Kaynak: DailyMotion.com / Magazin