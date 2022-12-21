Üye Girişi
Haberi Paylaş

Harvey Weinstein ikinci cinsel saldırı davasında da suçlu bulundu

Magazin Haberleri

2020'de çok sayıda kadının aleyhinde ifade vermesinin ardından tecavüz ve cinsel saldırıdan 23 yıl hüküm giyen Harvey Weinstein, pazartesi günü alınan son mahkümiyet kararından sonra onlarca yıl hapis cezasıyla daha karşı karşıya kaldı.

2020'de çok sayıda kadının aleyhinde ifade vermesinin ardından tecavüz ve cinsel saldırıdan 23 yıl hüküm giyen Harvey Weinstein, pazartesi günü alınan son mahkümiyet kararından sonra onlarca yıl hapis cezasıyla daha karşı karşıya kaldı.

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title