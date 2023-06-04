Harrison Ford, Brad Pitt ile Anlaşmazlığını İtiraf Etti

Harrison Ford, 1997 yapımı Sessiz Düşman filminde rol arkadaşı Brad Pitt ile anlaşmazlığa düştüğünü itiraf etti. Ford, Pitt ile karakterler ve akış konusunda anlaşamadıklarını belirtse de ünlü oyuncuya beğenisini sunmayı da ihmal etmedi.

Harrison Ford ve Brad Pitt, 1997 yapımı Sessiz Düşman (The Devil's Own) filminde beraber kamera karşısına geçmişti. Ancak Filmin çekimleri hiç de hayal edildiği gibi geçmedi.

Harrison Ford, yıllar sonra o dönemde Brad Pitt ile anlaşmazlığa düştüğünü itiraf etti.

Harrison Ford, Esquire'a verdiği yeni bir röportajda, 1997 yapımı filmle ilgili daha önce çıkan spekülasyonlara açıklık getirdi.

Ford, Pitt ile karakterler ve akış konusunda anlaşamadıklarını belirtse de ünlü oyuncuya beğenisini sunmayı da ihmal etmiyor.

80 yaşındaki Ford, rol arkadaşı Brad Pitt ile aksiyon-gerilim filminin yapımı sırasında kamera önünde karşı karşıya kaldıklarını anlatıyor:

"Her şeyden önce, Brad'e hayranım. Bence harika bir aktör. O gerçekten düzgün bir adam. Ancak daha önce birlikte çalıştığım ama Brad'in çalışmadığı Alan Pakula'ya gelene kadar bir yönetmen üzerinde anlaşamadık.

Brad'in karmaşık bir karakteri vardı ve bunun sadece iyi ve kötünün bir savaşı olmaması için karmaşıklık olmasını istedim."

Ford sözlerine şöyle devam etti: "Her birimizin bu konuda farklı fikirleri vardı. Neden kendi bakış açısıyla kalmak istediğini anlıyorum ve ben de kendi bakış açımla kalmak istedim ya da kendi bakış açımı empoze ediyordum ve Brad'in hissettiğinin bu olduğunu söylemek doğru olur. Karmaşıktı. Filmi çok beğendim. Çok fazla."

Daha önce Pitt ise filmle ilgili şunları söylemişti: "Devil's Own'u gerçekten seviyorum. Benim için iyi bir okuldu. Yine de, filmin daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Kelimenin tam anlamıyla, senaryo bir kenara atıldı."

Eleştirmenlerden karışık eleştiriler alırken The Devil's Own, 86 milyon dolarlık bir bütçeye karşılık 140,8 milyon dolar hasılatla dünya çapındaki gişede başarılı oldu.

O zamanlar Pakula, Bülbülü Öldürmek "En İyi Film" (1962), Başkanın Adamları ile "En İyi Yönetmen" (1976) ve Sophie'nin Seçimi ile de "En İyi Uyarlama Senaryo" (1982) dahil olmak üzere üç Akademi Ödülü adaylığı ile çoktan beğenilen bir film yapımcısı olmuştu.

Ne yazık ki, Pakula'nın yönettiği son film The Devil's Own olacaktı. Başarılı yönetmen Melville'deki Long Island Otoyolunda araba kullanırken bir araba kazasında hayatını kaybetti.