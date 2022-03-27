Hande Yener İmaj Değiştirdi!

Yaklaşık 2 saat sahnede şov yapan Hande Yener, Kıbrıs konserinde dünyaca ünlü 'Dodo Bar Or' markasından özel tasarım bir kostümle sahneye çıktı.

Yener şıklığı ve tarzı ile büyük beğeni alırken söylediği şarkılarıyla ayakta alkışlandı.

KIYAFETİ BİN 250 EURO

Sarıya boyattığı ve aralarına pembe renkler attırdığı saçlarıyla yeni imajıyla ilk defa görüntülenen Hande Yener, tarzı ile konuşuldu Styling çalışması Ebru Pırıl tarafından yapılan Yener'in "Dodo Bar Or " imzalı kostümünün fiyatının ise bin 250 Euro olduğu öğrenildi.