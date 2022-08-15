Hande Yener... GÜLŞEN'E GÖNDERME Mİ?

Son dönemde sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumunda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına "Gömlek derken, meme ucu mu kasttettiniz?" yanıtını verdi.

Son dönemde sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumunda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına "Gömlek derken, meme ucu mu kasttettiniz?" yanıtını verdi.

Son dönemde sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen ve Hande Yener açıklamaları ve çıkışlarıyla da dikkat çekiyor.

"KIYAFET ÇOK ÖNEMLİ"

Hande Yener bir takipçisinin kendi konser görüntüleri üzerine yaptığı "Sesi çıkmayanlardan sonra bu konserin performanslarını izlemek iyi geldi.

Ses kıyafetten büyüktür" yorumunu "Ama lütfen kıyafet çok önemli' notuyla paylaştı.