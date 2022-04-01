Hande Erçel'e Büyük Sürpriz!

Mücevherat sektörünün oyun kurucu markası Atasay, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'da hem 85'inci yılını kutladı hem de marka yüzü olan başarılı oyuncu Hande Erçel iş birliğinden doğan Hande Erçel X Atasay kapsül koleksiyonunun çok yakında çıkacağının duyurusunu yaptı.

Yurt dışında Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak'la yürüttüğü Orta Doğu-Körfez Bölgesi yatırımlarını Avrupa'ya da taşıyan Atasay, 85'inci yıl kutlamaları için, 1986 yılından bu yana var olduğu Dubai'de, Burj Khalifa binasını seçti.

Dünyanın en yüksek binasına 85'inci yıl filmini yansıtan Atasay, aynı zamanda marka yüzü olan Hande Erçel'in imzasını taşıyan Hande Erçel X Atasay kapsül koleksiyonunun çok yakında mücevher severlerle buluşacağının müjdesini de verdi.

Dubai'deki görkemli ve ışıltılı kutlama, Atasay Grup'un Dubai'deki restoranı Urla'da organize edilen özel gecede izlendi. Etkinliğe, Hande Erçel X Atasay koleksiyonun çekimleri için Dubai'de olan Hande Erçel'in yanı sıra şirketin Dubaili iş ortakları ile müşterileri de katıldı. Büyük bir heyecan ve merakla beklenen Hande Erçel X Atasay kapsül koleksiyonu, Hande Erçel'in yaptığı çizimler, resimler ve sevdiği sanatçılardan ilham alınarak tasarlandı. Koleksiyonun detayları ise çok yakında...