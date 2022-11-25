Hande Erçel'i Çileden Çıkaran Olay!

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Konya'da yaşanan bu olaya sessiz kalmadı.

"VİCDAN YOKSUNLUĞU!"

Erçel, "Nasıl hala gözünü kapatabiliyorsunuz? Bu yaşanan vahşet! Can onlar can! Bu nasıl vicdan yoksunluğu, yazıklar olsun" diyerek üzüntüsünü ve kızgınlığını dile getirdi.