Hande Erçel'den Bomba Kerem Bürsin İtirafı!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yeni bir aşka yelken açtığı Kaan Yıldırım ile Londra tatilinden dönen Hande Erçel, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Yüzünün güldüğü görülen 28 yaşındaki oyuncu, aşk hayatıyla ilgili, "Her şey yolunda, çok iyiyim" açıklamasını yaptı.

"ÇALIŞMAYI AŞIRI ÖZLEDİM"

Son olarak final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan oyuncu, "Sinema mı, yoksa dizi mi olacak?" sorularına, "İkisi de olur, hiç fark etmez. Çalışmayı aşırı özledim, hiç sormayın. Uzun zaman oldu. Eylülden beri çalışmıyorum" yanıtını verdi.

"BÖYLE ŞEYLERİ KONUŞMAYALIM"

Eski sevgilisi ve son dizisindeki partneri Kerem Bürsin'le ayrıldıkları hatırlatılan ünlü oyuncu, "Arkadaşlığınız devam ediyor mu?" sorusu üzerine, "Çok gereksiz bir soru oldu. Olur mu öyle şey? Böyle şeyleri konuşmayalım hiç, gerek yok" dedi.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. 28 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle basladi. 2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

Hande Erçel son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol aldı.

Snob Magazin / Magazin