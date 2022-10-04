Haluk Levent... KONSER GELİRİ ÖLDÜRÜLEN MESLEKDAŞININ KIZINA!

Sanatçı Haluk Levent, dün akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava'da sahneye çıktı.

Yoğun ilgiyle karşılaştığı konserinde Haluk Levent çeşitli albümlerinden parçalar seslendirdi.

Haluk Levent'ten takdir toplayan hareket

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile binlerce kişiye yardım eli uzatan Haluk Levent, sahnesinde duygulandıran haberi sevenleriyle paylaştı.

Hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener'in küçük kızına sahip çıkan Levent, "Bu konserin büyük bir anlamı var.

Amaç farkındalık yaratmak ve duyarlı olmak. Konserin kalan gelirinin tamamını müzisyen Onur kardeşimizin kızına harcadık." sözleriyle her zamanki gibi umut ışığı için ilk farkındalık hareketini başlattı.

"Şehit" şarkısını müzisyen Onur Şener'e armağan eden Haluk Levent, müzikseverleri duygulandırdı.