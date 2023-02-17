Haluk Levent... BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPTI!

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Son 2 günde bazı işgüzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Sağolsun yetkililer olayı çözdü" dedi. Levent, toplanan bağışlara el konulacağına yönelik iddialara da yanıt verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Sahtekarlar", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Devletle eş koşmaya çalışan varsa elbette ki gereği yerine getirilecek" diyerek hedefe koyduğu Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent de deprem bölgesiyle ilgili açıklama yaptı.

"SİZİN PARANIZ BENİM NAMUSUM! HİÇ KİMSEYE, KURULUŞA VERMEM"

Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları belirtti:

"1) Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım.

O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay'a ya da Afad'a aktaracağımı yazıp çiziyor.

Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.

2) Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye, kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüz binlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!

"TIKANMA NOKTASINA GELMİŞTİK"

3)Açıklayacağım konu şuydu: Son 2 günde bazı işguzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük.

Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağolsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız.

4) İşimizin başındayız. Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik! Bilginize"

4) İşimizin başındayız. Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik! Bilginize"