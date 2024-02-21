Halil İbrahim'in Yaralanması ve Davetsiz Misafir

Oğuz üsteğmenin yaralanması sonucu onu yakın takibe alan Halil İbrahim hem düşmanlarının hem de devletin dikkatini iyice üzerine çekmiştir. Devletin de kızışması üzerine davetsiz bir misafir, Halil İbrahim mevzusuna el atmaya gelir.

Her zaman düşmanlarından bir adım ileride olan Halil İbrahim, kıskanç bir kadının yapacaklarını öngörememiştir. Ne olursa olsun söz konusu Zeynep olunca akan sular durur. Halil İbrahim, bu defa yolun sonuna mı gelmiştir? Aşk için her şey mübah mıdır?