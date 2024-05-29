Halil İbrahim'i vuran kimdir? İşkence gören Halil İbrahim hayatta kalacak mı?

Halil İbrahim'i alan Nihat, acı çektirmek için işkence yapar. Yılmayan Halil İbrahim Nihat'ın elinden kurtulur. Boşanmak için mahkemeye çıkan Zeynep ve Halil İbrahim hala birbirlerine aşıktır.

Mahkeme çıkışında Halil İbrahim vurulur. Silah sesini duyan Zeynep Halil İbrahim'e koşar. Halil İbrahim'i vuran kimdir? Defalarca vurulan Halil İbrahim yaşayacak mı?