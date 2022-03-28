Hakan Ural Acı Haberi Canlı Yayında Aldı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakan Ural Acı Haberi Canlı Yayında Aldı!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Hakan Ural Acı Haberi Canlı Yayında Aldı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta?" programıyla izleyicilerle buluşan Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu, hayatını kaybetti. Ural, acı haberi canlı yayında aldı.

Hakan Ural, bugünkü canlı yayınında dayısı Cahit Çubukçu'nun ölüm haberini aldı.

Hakan Ural, yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.

Dayısıyla fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ural, "Bugün yayın esnasında dayımın vefat haberini aldım. Maalesef mekanı cennet olsun Cahit Çubukçu" ifadelerini kullandı.

Hakan Ural Acı Haberi Canlı Yayında Aldı!

Hakan Ural Acı Haberi Canlı Yayında Aldı!

Snob Magazin / Magazin

Hakan Ural, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title