Hakan Ural Acı Haberi Canlı Yayında Aldı!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta?" programıyla izleyicilerle buluşan Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu, hayatını kaybetti. Ural, acı haberi canlı yayında aldı.
Hakan Ural, bugünkü canlı yayınında dayısı Cahit Çubukçu'nun ölüm haberini aldı.
Hakan Ural, yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.
Dayısıyla fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ural, "Bugün yayın esnasında dayımın vefat haberini aldım. Maalesef mekanı cennet olsun Cahit Çubukçu" ifadelerini kullandı.