Hakan Peker... İBRETLİK CEZAYI PAYLAŞTI

Hayranından şikayetçi olan Peker, üç ayrı dosyası olmasına rağmen ve ifadesinin alınmasına rağmen bir soruşturma başlatılmamasına tepki gösterek, "Bunun bir şekilde çözülmesini istiyorum" demişti.

Savcılık Hakan Peker'in bu serzenişini ciddiye alarak saplantılı hayran Tuğba Karaduman hakkında soruşturma başlatmıştı.

Hakan Peker sosyal medya hesabında saplantılı hayranı ile ilgili son gelişmeyi gerçek hayranlarıyla paylaştı. Peker,Tuğba Karaduman'ın 3 gün hapis cezası aldığı karar yazısını instagram sayfasında "Ve sonunda 3 gün hapis cezası Tuğba Karaduman yaptığı terbiyesizlikler ve hakaretler karşısında cezasını aldı ibret olsun" notuyla paylaştı.