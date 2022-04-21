Hakan Peker - Hande Ertekin... BİRLİKTE İLK GÖRÜNTÜ!

YENİ AŞKIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun bir süredir ortalarda görülmeyen Hakan Peker, bu kez yeni aşkıyla gündeme geldi.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Peker, önceki gün yeni sevgilisi yazar Hande Ertekin ile Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde ilk kez görüntülendi.

Üç aydır birlikte oldukları iddia edilen 61 yaşındaki Hakan Peker ve 42 yaşındaki Hande Ertekin, yürüyen merdivenlerden sarmaş dolaş çıkarken objektife yansıdı.

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