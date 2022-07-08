Hairbysam'dan Serel Yereli'ye yeni imaj - Haberler

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Hairbysam'dan Serel Yereli'ye yeni imaj

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Hairbysam'dan Serel Yereli'ye yeni imaj

Uzun sarı saçlarıyla dikkat çeken Serel Yereli, kuaför Samet Zili'nin Londra'daki Hairbysam adlı salonundan yeni imajıyla paylaşım yaptı.

Uzun sarı saçlarıyla dikkat çeken Serel Yereli, kuaför Samet Zili'nin Londra'daki Hairbysam adlı salonundan yeni imajıyla paylaşım yaptı. Yereli, kısa ve koyu renk saçlarıyla takipçilerini şaşırttı.

Oyunculuğa ara vererek Londra'ya yerleşen ve şarkıcılık kariyerine odaklanan Serel Yereli, büyük beğeni toplayan uzun sarı saçlarını şehrin önde gelen kuaförlerinden Samet Zili'ye emanet ediyor. Zili'nin Hairbysam adlı kuaföründen sık sık paylaşım yapan Yereli, bu kez takipçilerini şaşırttı.

"Şaka yaptım"

Hem kısa hem de koyu renk saçlarıyla çektiği selfie resmini instagram sayfasında paylaşan Serel Yereli'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Yereli, aldığı çok sayıda mesaj üzerine paylaşımının yalnızca bir şaka olduğunu açıkladı.

İmaj denemeleri

Peruk taktığını söyleyen Yereli, "Sadece şakaydı. Buraya kendi saçlarıma bakım yaptırmaya geldim" dedi. Saç bakımına çok özen gösterdiğini ve saçlarını yalnızca Samet Zili'ye emanet edebildiğini de sözlerine ekleyen şarkıcı, ünlü kuaförle zaman zaman farklı imaj denemeleri yaptıklarını belirtti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Serel Yereli Samet Zili Kuaför Londra Magazin Haberler

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