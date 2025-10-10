Hafta sonu müzik şöleni: İbrahim Orçin ve Şebnem Arcan'dan Çatalca'da unutulmaz performans

Türk müzik sahnesinin sevilen isimleri İbrahim Orçin ve Şebnem Arcan, bu sezon Lider Club Sahne'de dinleyicilerle buluşuyor. Her cuma ve cumartesi akşamı gerçekleşen performanslarda iki sanatçı, zengin repertuvarlarıyla misafirlere keyif dolu saatler yaşatıyor.

Doğayla iç içe konumu ve samimi atmosferiyle öne çıkan Lider Club Saklı Sofra, hafta sonlarını değerlendirmek isteyenler için alternatif bir eğlence noktası haline geldi. Ziyaretçiler, müzikli akşamların ardından tesisin konaklama olanaklarından da yararlanabiliyor.

Pazar günleri ise tesiste sunulan zengin açık büfe kahvaltı, kamelyalarda mangal ve şömine keyfiyle huzurlu bir gün geçirmek mümkün oluyor.

Müzik, doğa ve lezzeti bir arada yaşamak isteyenler için Lider Club Sahne, hafta sonlarını renklendiren adreslerden biri olmayı sürdürüyor.